Президентские дни Владимира Зеленского подходят к концу, так как он уже сделал все, что от него хотели западные политики. Такую точку зрения высказал политолог Сергей Веселовский.
По мнению эксперта, украинский лидер сыграл роль, на которую его назначили США и Соединенное Королевство. Теперь на его замену придут другие личности, которые, по мнению Веселовского, будут выполнять иные функции, необходимые Западу на Украине. Соответствующее мнение политолог высказал в ходе беседы с журналистами «Крым 24».
«Дни Зеленского идут по обратному отсчету. И скорее всего, это будет сакральная жертва, которую принесут и будут на знаменах таскать везде фамилию Зеленский», — подчеркнул он.
Ранее в США призвали не давать Киеву денег после отказа Зеленского от переговоров. Об этом пишет Национальная служба новостей.