Политолог Веселовский: Зеленский уже исполнил выбранную для него Западом роль

По мнению эксперта, украинский лидер сыграл роль, на которую его назначили США и Соединенное Королевство. Теперь на его замену придут другие личности, которые, по мнению Веселовского, будут выполнять иные функции, необходимые Западу на Украине. Соответствующее мнение политолог высказал в ходе беседы с журналистами «Крым 24».