Депутат Выборный: выход из конвенции СЕ не повлияет на борьбу с коррупцией в России

Выход России из конвенции Совета Европы (СЕ) не отразится на антикоррупционной деятельности в стране. Соответствующее заявление сделал депутат Анатолий Выборный.
В беседе с изданием «Газета.ру» он отметил, что действия властей в этой сфере показали свою эффективность. Кроме того, по словам зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, ответственность за взяточничество в России останется.
«Не думаю, что это решение как-то негативно отразится на результативности антикоррупционной борьбы в России», — подчеркнул Выборный.
Ранее Национальная служба новостей сообщила, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную в 1999 году.