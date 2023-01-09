Приговоренный к пожизненному сроку пермский стрелок обжаловал решение суда

Тимур Бекмансуров, получивший пожизненное за стрельбу в пермском университете, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Апелляционная жалоба получена, сейчас суд оповещает всех участников процесса. Скорее всего, рассмотрение будет назначено не раньше февраля», — сообщили в суде.
Напомним, 28 декабря решением суда Бекмансуров был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы за нападение на пермский вуз.
Все произошло 20 сентября 2021 года в стенах ПГНИУ. В результате стрельбы погибли шесть человек, около 60 получили ранения. В суде стрелок просил учесть его состояние здоровья и не назначать высшую меру.