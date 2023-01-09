Певицу Аниту Цой обрадовало попадание в санкционный список Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 119 человек, львиная доля которых — деятели культуры из России. В черном списке оказалась и певица Анита Цой. Впрочем, попадание в этот перечень ее лишь обрадовало.
Как рассказала ФАН пиар-директор Цой Анна Кружель, народной артистке России радостно находиться в такой «хорошей компании» замечательных и глубокоуважаемых ею коллег. Таких, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Ирина Аллегрова.
«Отношусь к этому с определенной долей иронии, ибо на Украине я лет десять не была, а счета и недвижимость там даже в голову иметь не приходило. А как можно отобрать то, чего и не было? А верные друзья всегда со мной», — процитировала она певицу.
Стоит отметить, что украинские санкции предусматривают блокировку сроком на десять лет как личных активов, так и тех, доступ к которым могут иметь третьи лица.