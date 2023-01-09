Полковник полиции ЛНР Киселев: ЧВК «Вагнер» штурмуют и вышибают ВСУ из Соледара

Ранее СМИ и авторы соцсетей поспешили заявить со ссылкой на Киселева, что ВСУ якобы бегут из Соледара. Однако кадры, полученные от бойцов ЧВК «Вагнер» с передовой, свидетельствовали об ожесточенных боях, кипящих неподалеку от центра Соледара. Украинская сторона также публиковала кадры боев в городе.