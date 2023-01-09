Полковник полиции ЛНР Киселев: ЧВК «Вагнер» штурмуют и вышибают ВСУ из Соледара

Полковник полиции ЛНР назвал домыслами сообщения об отступлении ВСУ.
Украинские войска не отступают и не отступали из Соледара, и продвигающимся штурмовым частям ЧВК «Вагнер» приходится преодолевать ожесточенное сопротивление, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Ранее СМИ и авторы соцсетей поспешили заявить со ссылкой на Киселева, что ВСУ якобы бегут из Соледара. Однако кадры, полученные от бойцов ЧВК «Вагнер» с передовой, свидетельствовали об ожесточенных боях, кипящих неподалеку от центра Соледара. Украинская сторона также публиковала кадры боев в городе.
«Недавнее якобы мое заявление про отступление ВСУ под Соледаром — это домысел журналистов, объявил Киселев. — ВСУ оказывают жесткое сопротивление и отступают только там, где их с боями штурмуют подразделения ЧВК «Вагнер».
Он подчеркнул, что в Соледаре идут очень жесткие бои.
«Именно штурмуют и вышибают, по-другому сегодня это не назвать», — указал Киселев.
Ранее в соцсетях распространились видео, полученные с передовой в Соледаре. Бойцы ЧВК «Вагнер» записали обращение из района промзоны «Артемсоль», в котором призывали не торопить события и ждать официальных заявлений.