Министерская делегация из Финляндии посетила Киев

Министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари и глава МВД республики Криста Микконен посетили Киев с рабочим визитом. Об этом информирует МИД страны.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что Хельсинки в минувшем году выделил Киеву около 330 миллионов евро в качестве поддержки. Сообщается, финские министры также обсуждают дальнейшую помощь украинской стороне.
«Этот визит свидетельствует о твердой поддержке Финляндией Украины», — сказано в сообщении.
Ранее Национальная служба новостей сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении Кевина Маккарти с назначением на должность спикера Палаты представителей США выразил надежду на дальнейшую поддержку.