Шестеро челябинцев застряли на самом высоком колесе обозрения южноуральской столицы

Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», со ссылкой на РИА Новости, шестерым жителям Челябинска больше 30 минут пришлось просидеть в кабинке, ожидая спасения. Ремонтная бригада наладила неисправный механизм, после чего «узники» аттракциона смогли спуститься на землю. К месту происшествия также вызвали работников МЧС, но их помощь не потребовалась. Однако одному из застрявших в кабинке пассажиров из-за пережитого потрясения понадобилась медпомощь.