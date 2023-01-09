Шестеро челябинцев застряли на самом высоком колесе обозрения южноуральской столицы

Незабываемое приключение пережила челябинская семья в период зимних каникул. Горожане решили посмотреть на областной центр с высоты. Для этого они воспользовались аттракционом колесо обозрения, который в ходе эксплуатации внезапно перестал работать.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», со ссылкой на РИА Новости, шестерым жителям Челябинска больше 30 минут пришлось просидеть в кабинке, ожидая спасения. Ремонтная бригада наладила неисправный механизм, после чего «узники» аттракциона смогли спуститься на землю. К месту происшествия также вызвали работников МЧС, но их помощь не потребовалась. Однако одному из застрявших в кабинке пассажиров из-за пережитого потрясения понадобилась медпомощь.
Речь идет о колесе обозрения, установленном на набережной реки Миасс, которое известно как самое высокое в столице региона. О том, в какой именно точке находилась кабинка с людьми, когда колесо внезапно остановилось, данных не поступало.