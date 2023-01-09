Певец Юрий Антонов объяснил свой отказ участвовать в ток-шоу Владимира Соловьева

Народный артист России, 77-летний эстрадный певец, композитор и музыкант Юрий Антонов объяснил, почему отказывается от участия в ток-шоу журналиста Владимира Соловьева.
Как отметил в беседе с «МК» исполнитель песни «Крыша дома твоего», передача Соловьева — политическая, в то время как сам Антонов, по его словам, далек от политики.
«Конкурировать с Соловьевым и другими его товарищами и друзьями, которые туда регулярно приходят, мне невозможно. При этом не могу не сказать, что он — великолепный ведущий своей программы», — указал певец.
Антонов добавил, что ему очень нравятся некоторые гости Соловьева, в особенности — израильский государственный деятель Яков Кедми, которого певец считает умнейшим человеком.