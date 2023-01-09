Роскосмос поддержит развитие национальной космической программы Зимбабве

Хараре, 9 января. Министр высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Амон Мурвира и представители Роскосмоса подписали соглашение о создании и запуске малых спутников.
Республика планирует использовать аппараты для модернизации национальной системы сотовой связи. Кроме того, местные вузы смогут получать информацию с орбиты для проведения исследований.
Ранее российская ракета-носитель вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Анголы. Angosat-2 стартовал 12 октября с космодрома Байконур и уже полноценно функционирует.
Кроме того, Роскосмос принял участие в запуске южноафриканской станции слежения за мусором на орбите Земли. Объект начнет работу в ближайшее время.
Москва активно поддерживает инициативы стран Черного континента в области освоения космического пространства. Подробнее о деталях этого партнерства читайте в эксклюзивном материале международной редакции Федерального агентства новостей.