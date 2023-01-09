«К войнам современности должен быть другой подход»: профессор Панов об экономической факторе конфликтов

Специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью изданию Atlantico отметил, что Европа и США могут потерпеть поражение в случае войны с Россией, указав при этом на то, что среди стран евразийского континента существует глубокая тенденция к консолидации. Именно поэтому при условии сотрудничества Россия, Китай, КНДР, Индия и Турция могут победить коллективный Запад.
В интервью ФАН этот тезис проанализировал военный эксперт, доктор политических наук, профессор Анатолий Панов.
— Анатолий Иванович, СВО продолжается без малого год. Можно ли делать дальнейшие прогнозы, оценивать нынешнюю ситуацию?
— Мое мнение конфликт будет вялотекущим и долгим. Но это лишь один из вариантов.
С одной стороны, можно сказать, что частично цель СВО выполнена.
С другой стороны, у нас есть военная доктрина, разработанная в Генеральном штабе о том, что современная война первым пунктом предусматривает перехват управления и ни в коем случае не уничтожение военной силы. Вторым пунктом идет разрушение инфраструктуры и только третьим — уничтожение военной силы. У нас в этом военном конфликте так сделано не было хотя так учит наша военная доктрина
К войнам современности вообще должен быть другой подход. Мои студенты с моей помощью смогли классифицировать 88 типов современных войн. И практически везде физическое уничтожение далеко не на первом месте. Кому нужны разбитые заводы? Никому не нужны.
Нужна экономика. Для развития. Поэтому, прежде всего, нужно перехватывать управление страной.
— Сегодня много говорится о новых полюсах, о союзе России, Китая и Индии…
— Если это состоится, то это будет союз трех равных. При этом Китай равный среди равных, но всегда оказывается чуть выше чем все остальные.
Индия нас может поддержать, потому что исторически это, если не наши братья, то очень близкие нам народы, родственные с нами генетически, а санскрит и русский язык имеют множество сходных черт. По всей видимости, Индия в том или ином союзе с нами будет. Китаю нужны ресурсы, а они у нас в Сибири.
В Индии философский буддистский подход, они готовы дружить ради развития. Некий союз уже есть — Индия не против России, и Китай не против России. Но перейти на сторону нашей страны откровенно в военном плане они не могут себе позволить. Прошло более десяти месяцев СВО, и за это время они себя никак не проявили. Помогает нам только Иран. Китай будет в стороне пока это не коснется его интересов.
А так Индия от нас получает оружие, Китай сырье, ему выгодна эта ситуация, когда мы поставляем нефть и газ в Поднебесную, а не Европу.
— А что нужно предпринять в плане развития экономики в самой России?
— Должен быть резкий скачок в развитии экономики. И не только в производстве вооружения. В прежние годы было закрыты десятки заводов по производству и ремонту военной техники. Все это нужно в спешном порядке восстанавливать и укреплять.
Должен быть и общий подъем экономики во всех направлениях. Государство не может быть сильным, развивая только одну сторону. Советский Союз в свое время сделал мощный крен в сторону развития ВПК и космоса в ущерб решению бытовых проблем людей, наполнению прилавков и полок магазинов товарами. Не было и развитой сферы услуг. Во многом это и стало движущей силой переворота 1991 года. Масса людей была недовольна именно бытом.
И именно через мощную экономику можно влиять на другие страны. Если мы будем сильными экономически к нам подтянутся даже бывшие союзники по соцлагерю, не говоря уж о бывших союзных республиках.