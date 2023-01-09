«К войнам современности должен быть другой подход»: профессор Панов об экономической факторе конфликтов

В Индии философский буддистский подход, они готовы дружить ради развития. Некий союз уже есть — Индия не против России, и Китай не против России. Но перейти на сторону нашей страны откровенно в военном плане они не могут себе позволить. Прошло более десяти месяцев СВО, и за это время они себя никак не проявили. Помогает нам только Иран. Китай будет в стороне пока это не коснется его интересов.