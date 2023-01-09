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Yahoo News Japan: Зеленский напрасно добивался новых поставок вооружения из США

Армия
Yahoo News Japan: Зеленский напрасно добивался новых поставок вооружения из США

Вооруженные силы Украины страдают от дефицита кадров, пока киевские власти продолжают выпрашивать у западных стран все больше и больше оружия, сообщил японский политолог Акихиро Матоба.

В публикации для Yahoo News Japan он обратил внимание на недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Поездка закончилась анонсированием нового пакета военной помощи со стороны Соединенных Штатов, однако она не имеет смысла.

«Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать», — заметил автор статьи.

На этом фоне, по мнению аналитика, Зеленский уже стал терять контроль над ситуацией. В частности, ухудшились его отношения с военными.

Ранее, как передает RT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки на Украину западного вооружения не повлияют на ход СВО.
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