Российские священники провели первую православную рождественскую службу в Мали

Кроме того, священники Патриаршего экзархата Африки совершили праздничную литургию еще в ряде государств материка. Так отец Рафаил Консейсао отслужил молебен в посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре, а протоиерей Тигрий Хачатрян — в Танзании и Руанде.