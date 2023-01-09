Российские священники провели первую православную рождественскую службу в Мали

Бамако, 9 января. Российские священники провели первую православную рождественскую службу на территории посольства РФ в Мали.
Божественную литургию провел иерей Георгий Максимов. Церемонию посетили представители русской христианской общины в республике.
Верующие рассказали, что прожили без богослужений более 25 лет. Некоторые из посетивших посольство исповедовались впервые в жизни.
Мероприятие стало частью рождественской поездки отца Георгия по странам Черного континента. Ранее он провел водосвятный молебен в сенегальском Дакаре и встретился с представителями русской общины.
Кроме того, священники Патриаршего экзархата Африки совершили праздничную литургию еще в ряде государств материка. Так отец Рафаил Консейсао отслужил молебен в посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре, а протоиерей Тигрий Хачатрян — в Танзании и Руанде.
Ранее митрополит Клинский Леонид сообщил о планах строительства духовного центра Русской православной церкви в Уганде. Помимо административного корпуса представители миссии откроют в комплексе школу для прихожан и больницу.