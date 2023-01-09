Политолог Солонников: альтернативные заявления делают лишь бывшие политики

Бывший глава Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в беседе с Exxpress заявил, что Берлин стал непосредственным участником российско-украинского столкновения из-за предоставляемой военной поддержки Киеву.
«Теперь мы (Германия – Прим. ред.) выступаем стороной конфликта против России», – считает Маасен.
По словам политика, такой исход неизбежен, когда государство помогает не лекарственными препаратами или гуманитарной помощью, а вооружением и боеприпасами. Он также отметил, что Германия может стать целью для российской армии в связи с поставками БМП Marder.
Политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что подобные заявления, как правило, делаются именно уже бывшими политиками. По мнению эксперта, только тогда такие люди начинают высказывать альтернативную мейнстримной точку зрения.
«Став бывшим министром финансов, министром иностранных дел, бывшим депутатом или премьером, многие европейские политики прозревают и начинают говорить какие-то оригинальные вещи. Но пока они действующие, пока они еще встроены в эту вертикаль власти, находятся при должности и при кабинетах, все действуют в рамках четкого, единого Североатлантического консенсуса», — подчеркивает политолог.
Германия поставляет тяжелое вооружение на Украину. Но разве в этом отношении она отличается от других западных стран? Ведь Франция, Великобритания, Польша поступают аналогичным образом. Солонников считает, что Германию заставили следовать общей тенденции. И говорить о том, что раз на Украине есть немецкое вооружение, значит, Россия воюет с немцами, означает заявить о том, что мы уже сражаемся с британцами, с американцами, поляками и французами.
Поэтому кардинально ситуацию это не изменило, подчеркивает собеседник издания. Негативное отношение именно к военной поддержке Киева для ряда политиков Германии вопрос принципиальный. Но они смогут возразить лишь тогда, когда окажутся вне правящей коалиции и правящей верхушки.
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