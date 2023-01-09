Политолог Солонников: альтернативные заявления делают лишь бывшие политики

Германия поставляет тяжелое вооружение на Украину. Но разве в этом отношении она отличается от других западных стран? Ведь Франция, Великобритания, Польша поступают аналогичным образом. Солонников считает, что Германию заставили следовать общей тенденции. И говорить о том, что раз на Украине есть немецкое вооружение, значит, Россия воюет с немцами, означает заявить о том, что мы уже сражаемся с британцами, с американцами, поляками и французами.