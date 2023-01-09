Саммит африканских бизнесменов пройдет на территории Ганы в конце января

Аккра, 9 января. Бизнес-саммит, в котором примут участие крупные африканские предприниматели, пройдет Гане.
По словам организаторов форума, целью является создание равных условий для всех представителей континентального рынка. Кроме того, в рамках многосторонних встреч координаторы мероприятия ожидают увидеть глав государств. Они обсудят вопрос реализации Соглашения о свободной торговле на материке.
Саммит пройдет с 26 по 28 января и состоит из двух частей. В рамках первой пройдут встречи между руководителями крупных корпораций и предприятий, а также общественных деятелей и лидеров мнений.
На втором этапе форума состоится диалог между главами некоторых африканских государств. Среди приглашенных — президенты Бенина, ЮАР, ДРК, Кении, Руанды, Нигера, Египта, Нигерии, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Республики Конго и Сенегала.
Ранее власти в Претории подтвердили, что их страна примет очередной саммит БРИКС. Встреча лидеров государств — членов международного объединения пройдет в августе 2023 года.
Всего стороны запланировали более 100 мероприятий, 20 из которых пройдут на министерском уровне. Главной темой обсуждений станет сотрудничество организации со странами Африки.