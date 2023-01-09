Специалисты назвали две версии открытия двери самолета во время рейса Маган — Магадан

В обстоятельствах инцидента с открытием двери самолета Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» во время выполнения рейса Маган — Магадан разбирается транспортная полиция Якутска. Точная причина ЧП неизвестна, так как экспертиза еще не проводилась, сообщил источник ФАН.
На данный момент специалисты рассматривают две версии. Первая — пилоты могли не заблокировать люк и при взлете не обратить внимание на световой сигнал о том, что самолет не герметичен. Вторая — поломка блокатора двери.
Ранее сообщалось, что во время полета у лайнера разгерметизировался грузовой люк, ведущий прямо в салон. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.