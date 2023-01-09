Глава Федерации футбола Франции Ле Гре извинился перед Зинедином Зиданом

Накануне французские СМИ спрашивали Ле Гре на тему того, где продолжит свою тренерскую карьеру Зидан. Глава FFF ответил на данный вопрос в достаточно грубой форме, сказав, что ему абсолютно все равно. Ле Гре столкнулся с большим количеством критики в свой адрес, после чего ему пришлось объяснить свои слова через прессу.