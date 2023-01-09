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Глава Федерации футбола Франции Ле Гре извинился перед Зинедином Зиданом

Спорт
Глава Федерации футбола Франции Ле Гре извинился перед Зинедином Зиданом

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре извинился перед тренером Зинедином Зиданом. Глава FFF посетовал на то, что его слова о специалисте не так поняли.

Накануне французские СМИ спрашивали Ле Гре на тему того, где продолжит свою тренерскую карьеру Зидан. Глава FFF ответил на данный вопрос в достаточно грубой форме, сказав, что ему абсолютно все равно. Ле Гре столкнулся с большим количеством критики в свой адрес, после чего ему пришлось объяснить свои слова через прессу.

«Эти слова не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым он был, и к тренеру, которым он стал», — приводит слова специалиста France Press.

Зидана в конфликте с Ле Гре поддержал мадридский «Реал» на своих страницах в социальных сетях. «Сливочные» призвали президента FFF извиниться за свой поступок.
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