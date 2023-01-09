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Оскорбленная Павлом Волей девушка подаст в суд за появление ее фото в Comedy Club

Шоу-бизнес
Оскорбленная Павлом Волей девушка подаст в суд за появление ее фото в Comedy Club

Скандал с участием комика Павла Воли получил новый поворот: обвинившая ведущего Comedy Club в оскорблении жительница Казахстана Балауса Толеген все же решила подать в суд за использование ее фото в шоу.

По словам Толеген, изначально она не собиралась переводить ситуацию в юридическое русло, однако после того, как выяснилось, что использование изображения было незаконным, она передумала.

«В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже созвонилась и встретилась. Пока не могу об этом много распространяться, но в целом — да, процесс запущен», — цитирует ее «СтарХит».

Как сообщает «Вечерняя Москва», причиной скандала стали насмешки Воли по поводу девушек, фотографирующихся в «загадочном» стиле. В качестве примера он привел снимок Толеген.
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