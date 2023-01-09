Расслабленные новогодними праздниками коммунальщики оставили Петербург утопать в снегу

Первый рабочий день после новогодних каникул выдался у петербургских коммунальщиков непродуктивным. Город завалило снегом, однако убирать его никто не торопится.
За новогодние каникулы в Санкт-Петербурге скопились приличные сугробы. Если оперативно их не устранить, городские улицы наполнятся снежной кашей.
Как рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, к 14 и 15 января столбики термометров в Санкт-Петербурге поднимутся до нуля градусов. Более того, в течение недели в городе на Неве продолжит идти снег.
Тем не менее петербургские коммунальщики не торопятся расправляться с выросшими в городе сугробами. Интерактивная карта подтверждает, что на улицах Северной столицы в понедельник трудится менее 400 уборочных машин.
Петербуржцы не единожды просили возглавляемый губернатором Александром Бегловым Смольный устранить нехватку уборочных машин и техники. Однако город продолжает утопать в сугробах после каждого хоть сколько-нибудь серьезного снегопада.