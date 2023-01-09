Расслабленные новогодними праздниками коммунальщики оставили Петербург утопать в снегу

Как рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, к 14 и 15 января столбики термометров в Санкт-Петербурге поднимутся до нуля градусов. Более того, в течение недели в городе на Неве продолжит идти снег.