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Пожар произошел в административном здании на улице Чехова в Южно-Сахалинске

Происшествия
Пожар произошел в административном здании на улице Чехова в Южно-Сахалинске

Пламя охватило четырехэтажное административное здание в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным спасателей, рано утром 9 января поступило сообщение о пожаре в здании на улице Чехова. Первый пожарный расчет был на месте уже через шесть минут.

«К моменту прибытия пожарных горел фасад и вентиляционный отсек. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Возгорание было локализовано на площади 250 кв. метров.
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