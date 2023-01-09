Пожар произошел в административном здании на улице Чехова в Южно-Сахалинске

Пламя охватило четырехэтажное административное здание в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным спасателей, рано утром 9 января поступило сообщение о пожаре в здании на улице Чехова. Первый пожарный расчет был на месте уже через шесть минут.
«К моменту прибытия пожарных горел фасад и вентиляционный отсек. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Возгорание было локализовано на площади 250 кв. метров.