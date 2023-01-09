Более 200 человек лишились жилья из-за пожара на юге ЮАР

Претория, 9 января. Более 200 человек остались без жилья из-за пожара в южноафриканском Кейптауне. Об этом сообщило издание IOL.
Инцидент случился около четырех часов утра в секторе с нелегальной застройкой. Огонь уничтожил около 65 одноэтажных бараков. Прибывшие на место спасатели сообщили, что происшествие обошлось без жертв.
Представитель районной администрации заявил журналистам, что полиция уже ищет подозреваемого в поджоге. Ранее местные жители заметили в районе подозрительного молодого человека.
По словам спасателей, бедствие стало в Кейптауне шестым за последнюю неделю. Вызовы поступали из различных частей города. В большинстве случаев пострадали территории стихийной застройки на периферии. Так как точное количество жильцов в этих секторах остается неизвестным, власти не могут подсчитать число потерпевших.
Ранее пожар в южноафриканской провинции Филиппи разрушил 247 жилых домов. Без крыши над головой остались свыше 700 жителей. Силовикам не удалось выявить причину возгорания.