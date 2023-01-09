Более 200 человек лишились жилья из-за пожара на юге ЮАР

По словам спасателей, бедствие стало в Кейптауне шестым за последнюю неделю. Вызовы поступали из различных частей города. В большинстве случаев пострадали территории стихийной застройки на периферии. Так как точное количество жильцов в этих секторах остается неизвестным, власти не могут подсчитать число потерпевших.