Военный эксперт рассказал, удалось ли военным РФ найти «противоядие» против американских РСЗО HIMARS

По данным американских СМИ, власти США выделили Украине очередной пакет военной помощи более чем на 3 миллиарда долларов, в который также вошли дополнительные установки РСЗО HIMARS. Как сообщил ФАН военный аналитик Юрий Котенок, это означает, что нашим военным удалось уничтожить значительную часть этих установок, ранее поставленных Америкой для ВСУ.
По официальным данным Пентагона, в рамках массированных поставок вооружений для ВСУ, Западом было передано не менее 40 различных модификаций современных РСЗО, в том числе — 24 единицы М142 HIMARS. Остальные системы — это британские M270B1, немецкие M270 MARS II, французские LRU и т. д. По словам военных аналитиков, кардинально изменить положение на фронтах эти установки не могут, но зато серьезно препятствуют наступательным операциям ВС РФ и ударам по военным объектам Украины.
При этом западные эксперты отмечают значительные изменения российской тактики на фронте. По их мнению, теперь любые военные операции ВС России с применением танков имеют воздушную поддержку, и проводятся под прикрытием артиллерии. Это приводит к минимизации потерь техники в зоне соприкосновения. Также возросло использование российскими военными недорогих дронов-камикадзе. Благодаря этому удается сначала «разрядить» украинскую ПВО, а затем наносить повторные удары высокоточными ракетами с высокой эффективностью.
Намного точнее и маневреннее стала работать и российская артиллерия, при этом преимущество отдается не ударам «по площадям», а контрбатарейной борьбе. То есть, позиции украинских ЗРК сначала четко устанавливаются, а затем по ним наносятся точечные удары. Кроме того, у российской армии улучшилась логистика, а использование сети автоматизированных комплексов РЛС привело к тому, что выстрелы украинской артиллерии легко вычисляются.
По данным западных экспертов, опубликованным журналом Forbes, российские военные разместили по несколько установок РЛС на каждые 20 километров линии фронта. Именно с этим связаны недавние катастрофические потери установок HIMARS у ВСУ, которых только с начала декабря было уничтожено не менее 6-ти единиц. Как сообщили западные аналитики, эти потери привели к тому, что у Пентагона окончательно пропало желание поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS и другие высокотехнологичные системы. США опасаются, что все это попадет в руки российских инженеров, поставив технологическое превосходство НАТО под угрозу.
В целом, отмечают западные аналитики, обширная сеть российских РЛС работает в тандеме с системами подавления радиосигналов (РЭБ), что позволяет глушить сотовую связь противника на важнейших участках фронта, снижая его тактические возможности. Да, сегодня у украинской армии есть мобильные терминалы Starlink, но даже они не позволяют ВСУ наносить точечные удары на стабильных участках фронта.
Как сообщил ФАН военный аналитик Юрий Котенок, для более эффективной борьбы с западными РСЗО российской армии предстоит еще быстрее совершенствовать боевую работу.
«Дополнительные поставки РСЗО HIMARS понадобились Украине в связи с тем, что аппетиты киевского режима растут не по дням, а по часам. С учетом протяженности линии фронта, руководство ВСУ желает получить как можно больше образцов этого современного оружия, — отметил Котенок. — Что касается изобретения «противоядия от HIMARS» российскими военными, то я бы не стал однозначно утверждать, что это так. Дело в том, что установки HIMARS — это очень сложное и дорогое оружие, которое стреляет хорошо управляемыми снарядами, и их очень сложно поразить. Но, тем не менее, наши зенитно-ракетные системы все-таки научились частично с ними справляться».
По словам Котенка, противник вырабатывает новую тактику работы с HIMARS — вкупе с другими ракетными вооружениями, называемую «пульсирующим роем».
«Бороться с этой тактикой сложно даже эшелонированным системам российской ПВО, поэтому сбивается все же не 100% выпущенных снарядов. Но сегодня ни одна система ПВО в мире не дает 100-процентного поражения такого рода боеприпасов. Так что говорить о нахождении нашими военными «противоядия» я бы все же не стал — там более, что в ходе предыдущих конфликтов наша армия никогда не сталкивалась с подобным современным оружием», — указал военный эксперт.
Он также напомнил статистические данные Минобороны РФ, согласно которым с начала военной спецоперации российским войскам удалось ликвидировать 27 пусковых установок РСЗО HIMARS.
«Отчеты Минобороны РФ формируются, исходя из докладов артиллеристов и бойцов расчетов ПВО на местах. Исходя из этого, можно сделать вывод, что серьезная часть этих американских установок уничтожена нашими военными, — указал аналитик. — При этом не стоит принимать за чистую монету цифры поставок систем HIMARS на Украину, приводимые американскими военными. В целях оперативной «игры» они вполне могут быть серьезно занижены — то есть, в реальности на Украину могло быть поставлено не 24, а значительно больше этих РСЗО», — считает Котенок.
Военный аналитик также напомнил — стоимость каждой ракеты к системам HIMARS составляет десятки тысяч долларов, а их расход украинской армией беспрецедентно велик.
«Поэтому американцы вынуждены постоянно пополнять запасы этих ракет у ВСУ, и эта статья фигурирует в каждом новом пакете военной помощи. Тем менее, точность поражения у всех ракет HIMARS очень высока, и для того, чтобы избежать масштабных потерь от ударов, нашим военным необходимо рассредоточение личного состава. Когда это правило не соблюдается, случаются трагедии, как в Макеевке 31 декабря, когда после удара «хаймарсами» погибли десятки мобилизованных, входивших в 1-й корпус Народной милиции ДНР, — напомнил военный аналитик. — Этот случай показывает, что на каких-то участках фронта у нас не делаются элементарные выводы. Впредь нужно всеми силами избегать скученного расселения личного состава, особенно в зоне поражения систем HIMARS, которые наводятся по спутнику. Поэтому приемы маскировки и введения противника в заблуждение наши военные должны выучить назубок».
Котенок напомнил — несколько комплексов HIMARS были уничтожены нашими военными на стадии выгрузки и боевого развертывания, и это идеальный способ их уничтожения.
«Уничтожать подобные мобильные системы на поле боя в разы сложнее, поэтому над этой тактикой нашим военным нужно работать в первую очередь. Все западные РСЗО и другие передовые вооружения нужно уничтожать либо заранее, либо в контрбатарейной борьбе. И здесь на первый план выходит необходимость целенаправленных ударов по инфраструктуре противника — мостам, железнодорожным узлам и логистическим терминалам. Надеюсь, в самом скором времени у нашего командования дойдут руки и до этого», — заключил Котенок.
Напомним, по данным немецких СМИ, сейчас власти Германии лихорадочно ищут 40 единиц БМП Marder, которые канцлер Олаф Шольц обещал передать Киеву. После того, как Шольц озвучил эти планы, немецкие военные и политики задались вопросом, где власти ФРГ достанут эту технику. По их мнению, это обещание нелегко воплотить в жизнь. На складах концерна Rheinmetall есть около 60 бракованных Marder, но их модернизация требует слишком много времени. Поэтому Бундесверу придется предоставить часть военной помощи из собственных запасов, сообщили немецкие СМИ. Депутат Бундестага Хеннинг Отте заявил, что «Бундесверу приходится опустошать свои склады на фоне того, что ситуация с вооружениями в немецкой армии и так оставляет желать лучшего». Напомним, ранее США пообещали передать Украине 50 БМП Bradley, а Германия — 40 БМП Marder.