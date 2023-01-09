Военный эксперт рассказал, удалось ли военным РФ найти «противоядие» против американских РСЗО HIMARS

Напомним, по данным немецких СМИ, сейчас власти Германии лихорадочно ищут 40 единиц БМП Marder, которые канцлер Олаф Шольц обещал передать Киеву. После того, как Шольц озвучил эти планы, немецкие военные и политики задались вопросом, где власти ФРГ достанут эту технику. По их мнению, это обещание нелегко воплотить в жизнь. На складах концерна Rheinmetall есть около 60 бракованных Marder, но их модернизация требует слишком много времени. Поэтому Бундесверу придется предоставить часть военной помощи из собственных запасов, сообщили немецкие СМИ. Депутат Бундестага Хеннинг Отте заявил, что «Бундесверу приходится опустошать свои склады на фоне того, что ситуация с вооружениями в немецкой армии и так оставляет желать лучшего». Напомним, ранее США пообещали передать Украине 50 БМП Bradley, а Германия — 40 БМП Marder.