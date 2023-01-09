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Политолог Сатановский рассказал, кто помогает олигархам выводить из России деньги

Политика
Политолог Сатановский рассказал, кто помогает олигархам выводить из России деньги

Стало известно, кто помогает олигархам России бежать из страны и выводить огромные финансовые ресурсы в другие государства. Политолог и востоковед Евгений Сатановский приоткрыл завесу тайны и обнажил неудобную правду.

Эксперт в эфире «Соловьев Live» отметил, что с начала российской спецоперации на Украине люди, имеющие баснословные капиталы, перенаправили в другие государства более 200 миллиардов долларов. Останавливаться на этом они не собираются, потому что в России есть те, кто всячески содействуют им в данном процессе, подчеркнул политолог.

«Финансово-экономический блок наш обслуживает интересы этих людей – а заодно и МВФ. И вот из воюющей страны, которой обещают кирдык и раздел территории, унеслось в год противостояния под 250 млрд зеленых долларов», — сказал Сатановский.

Ранее сообщалось, что Берлин собирается изъять российские активы и передать их Киеву на восстановление Украины. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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