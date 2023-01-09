Политолог Сатановский рассказал, кто помогает олигархам выводить из России деньги

Эксперт в эфире «Соловьев Live» отметил, что с начала российской спецоперации на Украине люди, имеющие баснословные капиталы, перенаправили в другие государства более 200 миллиардов долларов. Останавливаться на этом они не собираются, потому что в России есть те, кто всячески содействуют им в данном процессе, подчеркнул политолог.