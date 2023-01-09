Не мечтать надо, а действовать: актер Тесля-Герасимов о том, каким должен быть «вдох» нового года

По ощущению, новый год начался как-то очень незаметно. Обычно праздник встречаешь торжественно, в мирной обстановке, где-то дома. Этот год был встречен мной в боевых условиях, поэтому он прошел по-бытовому. Спокойно, и слава Богу. На «просторах» нашего подразделения не было обстрелов больших. Без «сюрпризов». К сожалению, так было не везде. Выражаю самые искренние соболезнования близким погибших: семьям наших российских ребятам, которые погибли в Макеевке. Это большая трагедия, в которой нашим многоуважаемым военным надо разбираться самым тщательным образом. Нам же остается только руками разводить и сожалеть. На самом деле нет желания ничего говорить на эту тему, хочется просто помолчать. Потому что не понять тех, кто все это пережил, и тех, кто потерял своих родных. Дай Бог терпения всем и сил.