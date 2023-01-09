Не мечтать надо, а действовать: актер Тесля-Герасимов о том, каким должен быть «вдох» нового года

Новогодние праздники буквально затягивают человека в омут лени, обжорства и бесконечного просмотра телевизора. Однако поддаваться своим слабостям, безрассудно падая в объятия такой праздности, не следует, считает актер и доброволец НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов. По его убеждению, начало нового года как раз-таки должно начинаться с активных действий, а не мечтаний.
Как признался в авторской колонке для ФАН сам артист, первые дни 2023-го у него выдались очень активными и помимо своих воинских дел он успел написать две песни и строки для рэп-композиции.
Меньше уделяйте внимания лени, иначе в ней можно погрязнуть. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Прежде всего хочу поздравить всех читателей ФАН с наступившим Новым годом, с новым мощным зарядом, который должен у нас быть уже сейчас. С этих первых дней мы начинаем набирать обороты и, как договаривались в предновогодние праздники, постараемся на протяжении всего 2023-го снабжать сознание нашего читателя как можно более искренней, доброй и по-настоящему необходимой информацией для души, сердца и разума.
Буквально несколько часов назад разговаривал со своими донецкими друзьями, вернувшимися из Москвы, где они отмечали Новый год. Ездили отдохнуть с ребенком. Вернулись — сетуют. Когда в Москве начался новогодний салют, ребенок испугался: сел на попу от увиденного и услышанного, подумал, что это обстрел в Донецке. Родители говорят, что сердце билось у него — вот-вот из груди выскочит, минут десять. Потом, конечно, успокоили, все прошло. Но вот, как война действует на детский организм и сознание. Я думаю, весь этот ужас исчезнет в новом году. Сложнее всего, конечно, детям. И такая реакция на праздничный салют отзывается болью. А сколько таких детей…
По ощущению, новый год начался как-то очень незаметно. Обычно праздник встречаешь торжественно, в мирной обстановке, где-то дома. Этот год был встречен мной в боевых условиях, поэтому он прошел по-бытовому. Спокойно, и слава Богу. На «просторах» нашего подразделения не было обстрелов больших. Без «сюрпризов». К сожалению, так было не везде. Выражаю самые искренние соболезнования близким погибших: семьям наших российских ребятам, которые погибли в Макеевке. Это большая трагедия, в которой нашим многоуважаемым военным надо разбираться самым тщательным образом. Нам же остается только руками разводить и сожалеть. На самом деле нет желания ничего говорить на эту тему, хочется просто помолчать. Потому что не понять тех, кто все это пережил, и тех, кто потерял своих родных. Дай Бог терпения всем и сил.
Новогодняя боевая волна мною ощущается положительно. Как говорят в моем окружении, все, в принципе, нормально, год начался неплохо. Поэтому мы стараемся принимать текущие дни более спокойно. Плюс погода радует. Наконец-то обещают скорые морозы. Я уже говорил неоднократно, что России нужны хорошие морозы.
Лично я написал в новом году уже две песни: точнее одно стихотворение, одну песню. Также начал писать песню жанре рэп. В общем, в 2023-й я вошел довольно активно. На мой взгляд, это правильно. Надо не думать и надеяться, а действовать — и умственно, и физически: что-то писать, что-то делать, идти к своим целям. Причем неважно каким путем идти к этим целям: кратчайшим или длинным. Надо брать и делать, а не мечтать. Пускай, это всегда сопровождается ленью и нежеланием. Тем более новогодние праздники затягивают: едой, спиртным, бездельем, валянием на диване, бессмысленным просмотром телевизора. Это ужасно, но преодолимо.
Я это к чему все говорю, может мои прекрасные читатели из этого текста вычленят что-то для себя. В этом году и в прошлом я избежал этих праздничных обильных «наеданий» и лежки на диване: больше двигался и меньше ел. Поэтому надо меньше уделять внимания этой приятной лени, иначе в ней можно погрязнуть. На мой взгляд, с первой секунды, с первых дней нового года нужно действовать. Тем более символ года кролик, особенно дикий — животное шустрое, активное, прыгучее.