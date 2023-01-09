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Актера Евгения Барулина уволили из драматического театра в Севастополе за поддержку СВО

Общество
Актера Евгения Барулина уволили из драматического театра в Севастополе за поддержку СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине консолидировала большую часть российского общества, однако находятся и те, кто выступает против ее проведения. По вине таких людей пострадал актер севастопольского драматического театра Евгений Барулин.

Как рассказала в личном Telegram-канале поэтесса Ольга Старушко, Барулин открыто выразил свою поддержку СВО. Внятная позиция актера по этому вопросу стоила ему места в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского.

«После пяти лет работы, в том числе — неизменным ведущим поэтических программ «Читаю стихи» на Малой сцене театра», — написала Старушко.

По ее словам, руководство культурного учреждения вынудило актера написать заявление об увольнении по собственному желанию за три дня до Нового года.
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