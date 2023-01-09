Сотрудники Росгвардии в Приморье спасли двух таксистов от агрессивных пассажиров

Росгвардейцы пресекли сразу два правонарушения в такси на территории Приморского края. Хулиганы были задержаны и переданы в местные отделы полиции. Об этом уведомили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Как пишет ИА PrimaMedia, в утреннее время на пульт вневедомственной охраны в Уссурийске пришел сигнал тревоги. В районе улицы Некрасовская сигнализацию включил водитель такси. По данным ведомства, 24-летняя пассажирка начала себя вести агрессивно после просьбы шофера не ставить грязный чемодан в детское кресло – в ответ дама ударила таксиста по лицу. Правонарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции для последующих разбирательств.
Также имел место инцидент и в городе Артем, где в районе улицы Кирова между пассажирами такси мужчиной и девушкой произошла ссора. В ходе выяснения отношений 27-летний гражданин разбил бутылкой стекло в авто. Росгвардейцы задержали хулигана и передали его полицейским.