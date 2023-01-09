Сотрудники Росгвардии в Приморье спасли двух таксистов от агрессивных пассажиров

Как пишет ИА PrimaMedia, в утреннее время на пульт вневедомственной охраны в Уссурийске пришел сигнал тревоги. В районе улицы Некрасовская сигнализацию включил водитель такси. По данным ведомства, 24-летняя пассажирка начала себя вести агрессивно после просьбы шофера не ставить грязный чемодан в детское кресло – в ответ дама ударила таксиста по лицу. Правонарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции для последующих разбирательств.