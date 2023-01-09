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Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте иноагента Петра Верзилова

Происшествия
Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте иноагента Петра Верзилова

Суд в Москве отказал в заочном аресте участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова (внесен в реестр иноагентов). Данное решение судебная инстанция приняла по уголовному делу о втором гражданстве основателя «Медиазоны» (СМИ, признанное иноагентом в РФ).

Напомним, что соответствующее ходатайство поступило в Басманный районный суд российской столицы. По делу Верзилова следователю было отказано в удовлетворении прошения, отметили в судебной инстанции.

Ранее стало известно, что участника Pussy Riot Петра Верзилова объявили в международный розыск. В настоящий момент мужчина скрывается на территории Италии и Ватикана, что является нарушением меры пресечения в виде подписки о невыезде.
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