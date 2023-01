Марионеточное правительство Зеленского готово платить за западную помощь Киеву любую цену

Все что угодно, лишь бы продержаться во главе «анти-России» еще полгода – год. Потом, если что, можно будет бросить тонущий украинский «Титаник», чтобы вместе с чадами, домочадцами, любовницами, любовниками, а также миллионами долларов/евро эвакуироваться на «благословенный» Запад. Но это потом, а пока следует продолжать платить своей страной и, самое страшное, жизнями своих граждан за ту помощь, которую в постмайданную Украину вливают Вашингтон и его союзники. Nothing personal, it's just business!