Марионеточное правительство Зеленского готово платить за западную помощь Киеву любую цену

Идеология киевского режима деструктивна в отношении не только РФ, но и самой Украине.
Nothing personal, it's just business!
Нам следует быть честными и признать победу киевского режима. Ну, как победу?.. В кавычках.
Путь от смешной фразы из анекдота «Або не как у маскалiв» до реализации нацбилдинга в рамках проекта построения на Украине «анти-России» был извилист и не прост. Но истеблишмент постмайданного государства смог преодолеть этот путь вполне успешно, стартовав с развязывания гражданской войны в Донбассе, а затем спровоцировав военный конфликт Киева с Москвой. Замечу, что это еще не «конец дистанции». С высокой степенью вероятности, на финише «забега» киевский режим может поджидать гибель под обломками собственного государства.
Собственно, последнее до сих пор не рухнуло исключительно благодаря фантастической по объемам помощи Киеву со стороны коллективного Запада, стремящегося добиться стратегического поражения России. В частности, поскольку ВСУ постепенно утрачивают возможность воевать вооружением советского образца в связи с исчерпанием его запасов на Украине и в Восточной Европе, постольку в реалиях 2023 года для Киева жизненно важное значение приобретают поставки зенитных ракетных комплексов, танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, бронемашин, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, ПТРК, ПЗРК, а также боеприпасов западного производства. За возможность их получить, дабы продержаться у власти как можно дольше, марионеточное правительство президента Зеленского готово платить любую цену. В буквальном смысле.
Депопуляция Украины? – согласны.
Деиндустриализация Украины? – подходит.
Деэлектрофикация Украины? – нормально.
Коллапс экономики Украины? – запросто.
Утрата Украиной политической субъектности? – извольте.
Все что угодно, лишь бы продержаться во главе «анти-России» еще полгода – год. Потом, если что, можно будет бросить тонущий украинский «Титаник», чтобы вместе с чадами, домочадцами, любовницами, любовниками, а также миллионами долларов/евро эвакуироваться на «благословенный» Запад. Но это потом, а пока следует продолжать платить своей страной и, самое страшное, жизнями своих граждан за ту помощь, которую в постмайданную Украину вливают Вашингтон и его союзники. Nothing personal, it's just business!
«У Запада сейчас есть уникальный шанс»
Показательно, что представители киевского режима уже даже не скрывают своего стремления продать украинскую территорию, а также кровь украинцев подороже.
Не верите, что такое может быть? Зря.
Вот, например, министр обороны Украины Алексей Резников в своем недавнем интервью пафосно объявил, что Украина, мол, является «реальным щитом цивидизации». Более того, она «выполняет миссию НАТО», сберегая кровь иностранцев ценой пролития крови украинской. Поэтому-то, якобы, Запад и обязан предоставить Киеву свое вооружение.
Самих простых украинцев, разумеется, Резников не спросил, согласны ли они своими жизнями оплачивать поставки западной военной техники ВСУ, а также амбиции киевского режима и его иностранных бенефициаров.
Другой пример еще показательнее.
7 января американский еженедельник Newsweek опубликовал интервью с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко, из которого мир узнал немало шокирующих новостей.
Для начала Пристайко озвучил то, что в России знают все, но о чем предпочитает умалчивать Киев и его иностранные «партнеры».
«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы», — «зашел с козырей» Пристайко, видимо надеясь тем самым разжалобить западную аудиторию.
Далее пан посол гордо объявил, что «мы не торгуем нашими землями», чтобы тут же признать - Киев ими очень даже торгует, да и не только ими, если речь идет о выклянчивании у Запада для киевского режима новых траншей, бронетехники, пушек, ракет и снарядов.
«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций [таких, как украинская], которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом [Запада]», — без какого либо смущения заявил Пристайко.
Интересно, как бы оценили американцы своего посла, допустим в Британии, который бы ляпнул, что, мол, в мире не так много наций таких, как американская, которые бы готовы были пожертвовать своими территориями, жизнями и десятилетиями развития ради амбиций правительства другой страны? Уверен, что его на родине тут же объявили бы сумасшедшим авантюристом.
А вот Пристайко, как, кстати, и Резникова, на Украине сумасшедшим не объявили. Почему? Потому что для киевского режима, «сконструировавшего» совершенно деструктивную не только в отношении РФ, но и в отношении самой Украины, идеологию, оплата иностранной помощи украинской территорией и кровью простых украинцев является вполне приемлемой. Причем, в Киеве этой людоедской схемы, недвусмысленно напоминающей библейскую историю о продаже первородства за чечевичную похлебку, ничуть не смущаются. Nothing personal, it's just business!
Бойтесь данайцев, дары приносящих!
Что же до Соединенных Штатов, то там звериное русофобство киевского режима и жертвоприношение граждан Украины на алтарь интересов Вашингтона вызывают, по понятным причинам, полное одобрение.
«У нас есть решительный партнер на Украине, который готов нести последствия войны, чтобы нам самим не пришлось делать этого в будущем», — не без удовольствия поведала согражданам бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, попутно отметившая, что экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы этой страны впали в прямую зависимость от западных поставок оружия.
То есть шансов «соскочить» у киевского режима нет ни малейших и этот «решительный партнер», во имя Запада, готов и дальше убивать Украину о Россию до последнего украинца.
В общем, глядя на западную помощь (точнее – «помощь») Украине, в голову приходит только одно – «Бойтесь данайцев, дары приносящих!»