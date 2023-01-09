Минобороны: ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на Южно-Донецком направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли более 40 солдат на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские военные уничтожили на этом участке линии боевого соприкосновения две диверсионные группы и пять единиц техники противника.
«Российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка», — сказано в отчете.
Ранее в министерстве сообщили об уничтожении украинских самолетов Су-25 и МиГ-29 в небе над Донбассом.