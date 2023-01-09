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Минобороны: ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на Южно-Донецком направлении

Армия
Минобороны: ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на Южно-Донецком направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли более 40 солдат на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные уничтожили на этом участке линии боевого соприкосновения две диверсионные группы и пять единиц техники противника.

«Российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка», — сказано в отчете.

Ранее в министерстве сообщили об уничтожении украинских самолетов Су-25 и МиГ-29 в небе над Донбассом.
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