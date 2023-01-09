Сотни жителей Лондона прокатились на метро без штанов

Жители Лондона спустились в метро без штанов в понедельник, 9 января. Они участвовали в акции No Trousers Tube Ride.
Сообщается, что сотни жителей Лондона воспользовались общественным транспортном в белье. Они поддержали акцию, которая появилось в период строгих ограничений, связанных с коронавирусом в марте 2020 года, передает новостной портал LadBible.
В материале СМИ сообщается, что сейчас флешмоб проводится для поднятия настроения жителям и гостям столицы Великобритании. В Сети распространились кадры, на которых видно, как участники мероприятия каются в вагонах без штанов, а другие пассажиры снимают происходящее на камеры мобильных телефонов.