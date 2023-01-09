Заподозренный в наличии российского гражданства украинский нардеп Аксенов сложил мандат

Напомним, что ранее в украинской прессе были опубликованы сведения о том, что Аксенов на момент избрания в Верховную раду якобы имел гражданство Российской Федерации. Гончаренко в своем Telegram-канале 9 января сообщил о том, что нардеп самостоятельно написал заявление о сложении полномочий.