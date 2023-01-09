Заподозренный в наличии российского гражданства украинский нардеп Аксенов сложил мандат

Украинский нардеп Андрей Аксенов самостоятельно отказался от депутатского мандата. Такой информацией поделился парламентарий Алексей Гончаренко.
Напомним, что ранее в украинской прессе были опубликованы сведения о том, что Аксенов на момент избрания в Верховную раду якобы имел гражданство Российской Федерации. Гончаренко в своем Telegram-канале 9 января сообщил о том, что нардеп самостоятельно написал заявление о сложении полномочий.
«Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом», — написал парламентарий.
Ранее в США заявили о том, что демократичная Украина — это миф. Об этом пишет Национальная служба новостей.