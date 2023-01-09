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Заподозренный в наличии российского гражданства украинский нардеп Аксенов сложил мандат

Политика
Заподозренный в наличии российского гражданства украинский нардеп Аксенов сложил мандат

Украинский нардеп Андрей Аксенов самостоятельно отказался от депутатского мандата. Такой информацией поделился парламентарий Алексей Гончаренко.

Напомним, что ранее в украинской прессе были опубликованы сведения о том, что Аксенов на момент избрания в Верховную раду якобы имел гражданство Российской Федерации. Гончаренко в своем Telegram-канале 9 января сообщил о том, что нардеп самостоятельно написал заявление о сложении полномочий.

«Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом», — написал парламентарий.

Ранее в США заявили о том, что демократичная Украина — это миф. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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