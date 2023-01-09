Аналитики спрогнозировали несколько сценариев развития российской экономики

Первый сценарий является оптимистичным. В этом случае рост мировой экономики установится на уровне 3%, стоимость газа, нефти и электричества останется достаточно высокой, а российский ВВП начнет расти, хотя по итогам года все же немного сократится, передают «Ведомости» мнение экспертов.