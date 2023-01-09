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Аналитики спрогнозировали несколько сценариев развития российской экономики

Экономика
Аналитики спрогнозировали несколько сценариев развития российской экономики

Российская экономика в 2023 году может развиваться по нескольким сценариям, считают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Первый сценарий является оптимистичным. В этом случае рост мировой экономики установится на уровне 3%, стоимость газа, нефти и электричества останется достаточно высокой, а российский ВВП начнет расти, хотя по итогам года все же немного сократится, передают «Ведомости» мнение экспертов.

Второй вариант более пессимистичен: рецессия мировой экономики, медленное снятие санкций, падение ВВП РФ более чем на 6%. Также предусмотрены сценарии «кризис без изоляции» и «вторые 2010-е».
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