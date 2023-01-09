Петербургский метрополитен ищет хозяина собаки, которая потерялась на станции «Купчино»

Сотрудники петербургского метрополитена нашли собаку, которая предположительно потерялась на станции «Купчино». Они ищут хозяина рыжего пса, сообщается на канале метро в мессенджере Telegram.
По словам представителей метрополитена Санкт-Петербурга, собака могла потеряться в утренний час пик. На ее ошейнике нет никаких данных, в том числе и номера телефона хозяина. В настоящее время собака находится на станции метро «Адмиралтейская», затем ее планируют передать сотрудникам специализированной службы по передержке животных.
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