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Петербургский метрополитен ищет хозяина собаки, которая потерялась на станции «Купчино»

Общество
Петербургский метрополитен ищет хозяина собаки, которая потерялась на станции «Купчино»

Сотрудники петербургского метрополитена нашли собаку, которая предположительно потерялась на станции «Купчино». Они ищут хозяина рыжего пса, сообщается на канале метро в мессенджере Telegram.

По словам представителей метрополитена Санкт-Петербурга, собака могла потеряться в утренний час пик. На ее ошейнике нет никаких данных, в том числе и номера телефона хозяина. В настоящее время собака находится на станции метро «Адмиралтейская», затем ее планируют передать сотрудникам специализированной службы по передержке животных.

Аналитики сервиса SuperJob ранее рассказали, какая черта объединяет любителей собак и кошек. По их словам, единственная общая привычка таких людей — установка искусственной елки на Новый год.
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