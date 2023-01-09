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Телеведущая Тина Канделаки намекнула на сиквел новогодней комедии «СамоИрония судьбы!»

Шоу-бизнес
Телеведущая Тина Канделаки намекнула на сиквел новогодней комедии «СамоИрония судьбы!»

Реакция российских зрителей на новогоднюю комедию «СамоИрония судьбы!» не оставила ТНТ иного выбора, кроме как снять ее продолжение. Об этом заявила исполняющая обязанности директора телеканала Тина Канделаки.

В своем Telegram-канале журналистка порадовалась тому, как киноленту встретили зрители, и отметила, что выход второй части фильма теперь — лишь вопрос времени.

Комедия «СамоИрония судьбы!» рассказывает о встрече давних друзей в бане, которая приводит к известным последствиям. В съемках фильма приняли участие знаменитые актеры, комики и музыканты, в числе которых Тимур Батрутдинов, Ольга Картункова, Гарик Мартиросян, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Андрей Гайдулян.
самоирония судьбы! канделаки тнт
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