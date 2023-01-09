Генсек ОБСЕ Шмид заявила об увеличении числа случаев торговли беженцами с Украины

Случаи торговли украинскими беженцами фиксируются все чаще. Об этом предупредила генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид.
По ее словам, чаще всего с такими инцидентами связаны представители организованных преступных группировок. Кроме того, увеличилось количество случаев торговли беременными женщинами.
Шмид подчеркнула, что преступники встречают людей, которым требуется помощь. Они пользуются их положением, незнанием языка и наличием психологических травм, передает Die Welt.
Согласно данным ОБСЕ, более 25 млн человек по всему миру являются жертвами работорговли. За последние 15 лет прибыль от этой сферы возросла до 150 млрд долларов США.