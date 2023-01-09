Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Генсек ОБСЕ Шмид заявила об увеличении числа случаев торговли беженцами с Украины

Общество
Генсек ОБСЕ Шмид заявила об увеличении числа случаев торговли беженцами с Украины

Случаи торговли украинскими беженцами фиксируются все чаще. Об этом предупредила генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид.

По ее словам, чаще всего с такими инцидентами связаны представители организованных преступных группировок. Кроме того, увеличилось количество случаев торговли беременными женщинами.

Шмид подчеркнула, что преступники встречают людей, которым требуется помощь. Они пользуются их положением, незнанием языка и наличием психологических травм, передает Die Welt.

Согласно данным ОБСЕ, более 25 млн человек по всему миру являются жертвами работорговли. За последние 15 лет прибыль от этой сферы возросла до 150 млрд долларов США.
украинские беженцы работорговля обсе
Военкоры ФАН
Лучшие в аду