Нападения боевиков из наркокартеля «Синалоа» привели к гибели 29 человек в Мексике

Мехико, 9 января. В ходе нападений картеля «Синалоа» погибли десять военнослужащих армии Мексики и 19 членов банд. Об этом заявил министр обороны страны Луис Кресенсио Сандовал. Столкновения «Синалоа» с силовыми структурами Мексики начались после ареста главы наркокартеля Овидио Гусмана, сына заключенного в американскую тюрьму вора в законе Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо.
Глава синдиката был арестован в своем доме и доставлен в Мехико, прежде чем его поместили в федеральную тюрьму строгого режима. После этого боевики «Синалоа» начали ряд нападений на государственные учреждения в городе Кулиакан. В ответ на атаки наркокартеля в регион были переброшены дополнительные армейские подразделения.
Еще 21 человека арестовали во время операций правоохранительных органов, сообщил Сандовал, добавив, что информации о гибели гражданских лиц правительству не поступало.
Также министр обороны заявил, что в Кулиакан будет переброшено более 1000 военнослужащих для обеспечения безопасности граждан.
Впервые Овидио Гусман был арестован в 2019 году. Тогда боевики «Синалоа» устроили серию нападений на сотрудников службы безопасности Кулиакана, превратив улицы города в зону постоянных боестолкновений. Чтобы прекратить насилие, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор лично отдал приказ об освобождении Гусмана.
Власти США годами добивались экстрадиции главы наркокартеля. В 2021 году Госдепартамент объявил награду в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая может привести к его аресту и осуждению. Овидио Гусман обвиняется американскими властями в сговоре с целью контрабанды кокаина, метамфетамина и марихуаны.
Однако правительство Мексики не стремится передавать наркоторговца США. Президент Обрадор заявил, что в ближайшее время не планируется экстрадировать Гусмана в Соединенные Штаты. Глава государства отметил, что решение о передаче должен принимать суд.