Нападения боевиков из наркокартеля «Синалоа» привели к гибели 29 человек в Мексике

Глава синдиката был арестован в своем доме и доставлен в Мехико, прежде чем его поместили в федеральную тюрьму строгого режима. После этого боевики «Синалоа» начали ряд нападений на государственные учреждения в городе Кулиакан. В ответ на атаки наркокартеля в регион были переброшены дополнительные армейские подразделения.