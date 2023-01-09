Освобожденные из плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны ВСУ

По их словам, украинские военные избивали пленных. Один из российских солдат сообщил, что перед издевательствами бойцы ВСУ надевали ему на голову пакет. Другой военнослужащий ВС РФ сообщил, что его били выходцы из нацполка «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация).