Освобожденные из плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны ВСУ

Российские военнослужащие, которые были освобождены из украинского плена, рассказали следователям СК РФ о пытках и издевательствах со стороны националистов и бойцов ВСУ.
По их словам, украинские военные избивали пленных. Один из российских солдат сообщил, что перед издевательствами бойцы ВСУ надевали ему на голову пакет. Другой военнослужащий ВС РФ сообщил, что его били выходцы из нацполка «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация).
«Били по голове, не слышит ухо правое, плохо видит глаз правый. Затем применялись пытки током в течение десяти суток», — рассказал мужчина.
Он также добавил, что российских военнопленных украинцы морили голодом и не давали спать.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация