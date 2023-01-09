События в Донбассе к 15:00 9 января: штурм администрации Соледара, в ДНР усилена работа ПВО

Пресс-служба управления 2-го армейского корпуса ЛНР со ссылкой на спецслужбы республики сообщила, что на территории лагеря «Лесная сказка» в районе Северодонецка иностранные инструкторы вели подготовку малолетних диверсантов и корректировщиков огня. По информации ведомства, на территории объекта обнаружены свидетельства подобных занятий, а также остатки иностранного вооружения. Кроме того, в лагере нашли печатные издания, возбуждающие ненависть к России, инвентарь для хранения оружия, карты, в том числе с обозначением мест расположения воинских частей. В одном из кабинетов представители республиканских спецслужб обнаружили муляж «пояса шахида», на котором дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами.