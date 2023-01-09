События в Донбассе к 15:00 9 января: штурм администрации Соледара, в ДНР усилена работа ПВО

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в ежедневной сводке сообщила, что за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 150 единиц боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», ОТРК «Точка-У», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм минометов. Под обстрелы попали районы 9 населенных пунктов, погибли 2 мирных жителя, еще один получил ранения.
С начала суток ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенному пункту Александровка. В Донецке зафиксированы прямые попадания украинских снарядов в жилые дома. В Александровке также получила повреждения жилая застройка.
Продолжаются тяжелые бои в Соледаре. По имеющейся информации, подразделения ЧВК «Вагнер» закрепились по линии частных строений на автодороге Соледар — Соль. Кроме того, предприниматель Евгений Пригожин сообщал, что «музыканты» ведут бои за здание городской администрации Соледара.
«В СМИ распространяется различная фейковая информация по поводу участия во взятии Соледара различных воинских формирований. Хочу подчеркнуть, что Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер». А тем, кто распространяет эту информацию предлагаю посетить центр Соледара, где бойцы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои за здание городской администрации», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Кроме того, продолжается наступление в Марьинке, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Успех на этом участке фронта поможет снизить интенсивность украинских обстрелов в прифронтовых районах Донецка.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике усилена работа противовоздушной обороны и активизирована контрбатарейная борьба, союзные силы пытаются отодвинуть линию фронта от крупных городов.
ЛНР
Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило, что с начала 2023 года зафиксировано 6 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск с применением тяжелого вооружения. По населенным пунктам республики было выпущено 10 ракет РСЗО HIMARS, 7 артиллерийских снарядов и 1 мина. В результате атак погиб мирный житель, еще 2 получили ранения, включая ребенка. Разрушены и повреждены 3 домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что во время состоявшегося накануне обмена пленными на родину вернулись 28 военнослужащих ЛНР. Омбудсмен добавила, что им будет предоставлена вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
В поселке Хрустальное в Красном Луче найден схрон с оружием. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из тайника гранатомет и боеприпасы.
Пресс-служба управления 2-го армейского корпуса ЛНР со ссылкой на спецслужбы республики сообщила, что на территории лагеря «Лесная сказка» в районе Северодонецка иностранные инструкторы вели подготовку малолетних диверсантов и корректировщиков огня. По информации ведомства, на территории объекта обнаружены свидетельства подобных занятий, а также остатки иностранного вооружения. Кроме того, в лагере нашли печатные издания, возбуждающие ненависть к России, инвентарь для хранения оружия, карты, в том числе с обозначением мест расположения воинских частей. В одном из кабинетов представители республиканских спецслужб обнаружили муляж «пояса шахида», на котором дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами.