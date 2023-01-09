«JourФак Манукяна»: Зеленский попал под Киркорова

В новом выпуске своей авторской программы Вадим Манукян проанализировал, чем может закончиться для главаря киевского режима Владимира Зеленского публикация певца Филиппа Киркорова в украинском санкционном списке.
Оппонировать Филиппу Киркорову — задача довольно хлопотная. У меня был опыт заочного публичного общения с ним несколько лет назад, и я знаю, о чем говорю. Но мне было проще, я опирался на голоса сотен тысяч россиян, которые поддержали мое открытое письмо по поводу российского шоу-бизнеса и новогоднего телевещания. И надо сказать, что спустя 5 лет чудесным образом и шоу-бизнес, и «новогодние огоньки» кардинально обновились благодаря проведению специальной военной операции.
Филипп Бедросович остался вместе с Россией, он не уехал, как это сделали некоторые персоналии, которым я оппонировал 5 лет назад. Киркоров сделал сейчас, пожалуй, самое важное, он вернул «кровавого клоуна» обратно в шоу-бизнес. Также смачно, как он отвесил несколько лет назад на съемках фильма Зеленскому подзатыльник, в этот раз он ему красиво ответил за попадание в санкционный список Украины.
Зеленский попал под Киркорова. Такого унижения Владимир Александрович еще не знал. Стать для Киркорова «зайкой моей» — это полное уничтожение образа Зеленского, который старательно выстраивался весь последний год его пиарщиками. Судьба «кровавого клоуна» незавидна, теперь он стал игрушкой для битья у Киркорова, а уж мы с вами прекрасно знаем, как он вербально может уничтожать своих оппонентов.