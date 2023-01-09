«JourФак Манукяна»: Зеленский попал под Киркорова

Оппонировать Филиппу Киркорову — задача довольно хлопотная. У меня был опыт заочного публичного общения с ним несколько лет назад, и я знаю, о чем говорю. Но мне было проще, я опирался на голоса сотен тысяч россиян, которые поддержали мое открытое письмо по поводу российского шоу-бизнеса и новогоднего телевещания. И надо сказать, что спустя 5 лет чудесным образом и шоу-бизнес, и «новогодние огоньки» кардинально обновились благодаря проведению специальной военной операции.