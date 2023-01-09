ЦБ РФ дал банкам рекомендации по обслуживанию участников СВО

Кредитным и некредитным финансовым организациям стоит продолжить обслуживание клиентов — участников СВО, даже если срок действия их паспорта или другого удостоверяющего личность документа истек. С соответствующей рекомендацией выступили представители Банка России.
В информационном письме российского финансового регулятора перечислены россияне, на которых распространяется данная рекомендация. В их числе мобилизованные граждане России, отправившиеся в зону СВО добровольцы, находящиеся на фронте или приграничных территориях представители ВС РФ.
В ЦБ РФ отметили, что банкам необходимо получить подтверждение того, что клиенты являются участниками СВО. Также сообщается о согласовании данной рекомендации с Федеральной службой по финансовому мониторингу.