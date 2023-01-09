Адвокат Астахов: Путин всего одним маневром заставил Запад биться в истерике

Напомним, что президент РФ Владимир Путин приказал ввести на период празднования Рождества Христова режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации, и призвал Киев поступить аналогичным образом. Однако украинская власть во главе с Владимиром Зеленским идти на временное перемирие отказалась. Астахов в ходе эфира «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» отметил, что таким образом Киев и другие европейские политики показали свое лицемерное лицо.