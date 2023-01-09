Российскому лидеру Владимиру Путину хватило одного рождественского решения, чтобы обнажить истинную сущность не только украинского руководства, но и всего международного сообщества. Адвокат Павел Астахов на пальцах объяснил, как политику удалось вызвать дикую истерику на Западе.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин приказал ввести на период празднования Рождества Христова режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации, и призвал Киев поступить аналогичным образом. Однако украинская власть во главе с Владимиром Зеленским идти на временное перемирие отказалась. Астахов в ходе эфира «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» отметил, что таким образом Киев и другие европейские политики показали свое лицемерное лицо.
«УЭто стало моментом истины для всего мира. Действительно, это так, потому что это решение вдруг вызвало дикую истерику», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Китая Цинь Ганом ситуацию на Украине. Об этом пишет Национальная служба новостей.