Почти 20 жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе

Как уточнили в Минздраве Челябинской области, с клиническими проявлениями гепатита А в регионе госпитализировали почти два десятка человек. Уточняется, что сотрудников кафе уже отстранили от работы и обследовали на заболевание. На предприятиях общепита провели дезинфекцию.