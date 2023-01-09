Почти 20 жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе

Вирусный гепатит А после обеда в челябинском кафе подхватили сразу 17 посетителей. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Случаи заболевания, по предварительным данным ведомства, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания.
«Сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минздраве Челябинской области, с клиническими проявлениями гепатита А в регионе госпитализировали почти два десятка человек. Уточняется, что сотрудников кафе уже отстранили от работы и обследовали на заболевание. На предприятиях общепита провели дезинфекцию.