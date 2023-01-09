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Почти 20 жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе

Общество
Почти 20 жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе

Вирусный гепатит А после обеда в челябинском кафе подхватили сразу 17 посетителей. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи заболевания, по предварительным данным ведомства, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания.

«Сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минздраве Челябинской области, с клиническими проявлениями гепатита А в регионе госпитализировали почти два десятка человек. Уточняется, что сотрудников кафе уже отстранили от работы и обследовали на заболевание. На предприятиях общепита провели дезинфекцию.
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