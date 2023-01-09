Участника Pussy Riot Петра Верзилова объявили в международный розыск

Участника группы Pussy Riot и основателя проекта «Медиазона» (СМИ, включенное в список иноагентов) Петра Верзилова (признан иноагентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщили на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривался вопрос о заочном аресте фигуранта.
Как сообщил следователь, ранее Верзиловым была нарушена мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным СК, он сейчас находится на территории Италии. На фоне этого было принято решение об объявлении Верзилова в международный розыск.
Издатель «Медиазоны» проходит обвиняемым по статье о неисполнении обязанностей по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства.