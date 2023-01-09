Коллега Смольянинова по «9 роте» Кравченко ответил на русофобские слова актера

Народный артист России Алексей Кравченко отреагировал на русофобские высказывания сбежавшего за рубеж актера театра, кино и телевидения Артура Смольянинова, вместе с которым он снимался в боевике «9 рота».
Смольянинов в недавнем интервью объявил о своей готовности воевать на стороне Украины и пожелал России превратиться в «радиоактивную пыль».
«Стесняюсь спросить: почему он до сих пор не в окопах-то? Просто у кого-то есть сила духа, а у кого-то — душок», — цитирует Кравченко телеканал RT.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело.