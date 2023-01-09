Путин получил в подарок сборник стихов победителей конкурса «Что значит быть с Россией»

Сергей Кравцов рассказал о капитальном ремонте школы имени Валентины Терешковой, здание которой было построено около 85 лет назад. По словам министра, школа была переоборудована в соответствии с современными стандартами. Кроме того, министр подарил президенту сборник детских рисунков, стихотворений и сочинений. Все работы, включенные в сборник, были выполнены победителям конкурса «Что значит быть с Россией».