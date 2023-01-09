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Путин получил в подарок сборник стихов победителей конкурса «Что значит быть с Россией»

Общество
Путин получил в подарок сборник стихов победителей конкурса «Что значит быть с Россией»

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов встретился с президентом Владимиром Путиным. В ходе встрече министр подарил главе государства сборник работ победителей конкурса «Что значит быть с Россией».

Сергей Кравцов рассказал о капитальном ремонте школы имени Валентины Терешковой, здание которой было построено около 85 лет назад. По словам министра, школа была переоборудована в соответствии с современными стандартами. Кроме того, министр подарил президенту сборник детских рисунков, стихотворений и сочинений. Все работы, включенные в сборник, были выполнены победителям конкурса «Что значит быть с Россией».

«Много стихотворений, рисунков, сочинений ребята нам прислали, и вот такой сборник хотел бы вам передать», — заявил Кравцов.

Глава Минпросвещения России ранее рассказал, когда будут представлены новые учебники по истории. По его словам, новое пособие объединит в себе сразу два курса: «История России» и «Всеобщая история».
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