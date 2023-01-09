Врач Бухановская объяснила важность принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

Важность закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей на территории России объяснила главный врач Лечебно-реабилитационного научного центра ООО «Феникс» Ольга Бухановская.
По ее словам, так называемые ЛГБТ-френдли медики многие важные принципы «перевернули с ног на голову». Они заявляют, что со своим телом и здоровьем можно якобы делать все что угодно. В частности, менять пол, воздействовать на гормональный фон и так далее.
На самом деле, чтобы провести заместительную гормональную терапию пациент должен пройти обязательную комиссию и получить справку по форме F64.0. Ни один врач без комиссии не имеет права выдавать подобный документ.
«Они не скрывают своей безграмотности, потому что сейчас просто так дать справку F64 не может ни один медик. Надо быть очень грамотным, умным человеком, знать советскую психиатрию», — отметила Бухановская в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».
Дело в том, что причиной желания сменить пол могут быть различные заболевания. Например, вялотекущая шизофрения, височная эпилепсия или трансвестизм, когда в детстве человек получает удовольствие и испытывает сексуальное возбуждение во время переодевания в одежду противоположного пола.
«Уровень образования среди психиатров резко упал. Приходят люди, которые примитивно понимают психиатрию и ссылаются в основном на западные работы. Если мы потеряем более глубокие знания, то те пациенты, которых мы сейчас лечим, окажутся беспомощны, а количество людей, принимающих гормоны, будет только расти», — резюмировала спикер.
ЛГБТ-пропаганда в России официально запрещена. Соответствующий пакет законов подписал президент Владимир Путин 5 декабря. Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. рублей для физических лиц, а также до 5 млн рублей для юридических лиц.