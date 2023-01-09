Петербуржцам назвали правильный способ расставания с елкой

На портале «Объясняем.рф» появилась памятка на тему цивилизованного прощания с отслужившей свой срок новогодней елкой.
Наиболее предпочтительным вариантом является визит в пункт утилизации елок. Там деревце измельчат, а полученные в результате опилки пригодятся в качестве пищи некоторым животным, а также для защиты земли от сорняков и промерзания.
Необходимо учесть, что предварительно следует снять с деревца все елочные игрушки, гирлянды и прочие украшения. Если поход в пункт утилизации обременителен, стоит самостоятельно максимально измельчить елку перед тем как выносить ее на улицу.