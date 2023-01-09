Журналисты узнали об отбывающем в колонии срок за убийство брате Артура Смольянинова

Младший брат актера театра, кино и телевидения Артура Смольянинова Емельян Николаев отбывает срок в исправительной колонии строгого режима по статье «Убийство».
Как сообщил телеканал RT, родственник Смольянинова, выступившего в недавнем интервью с антироссийскими высказываниями, разделяет националистические взгляды. Вместе с группой единомышленников он нападал на людей других национальностей, используя в качестве оружия нож.
Трагическим итогом одного из таких нападений стала смерть гражданина Армении, получившего в общей сложности 11 колотых ран. Преступники также завладели его сумкой и 4 тысячами рублей. Осенью 2012 года Николаева приговорили к 18 годам лишения свободы.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. Сбежавший за рубеж актер отличился русофобскими фразами о судьбе родной страны.