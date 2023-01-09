Пять жителей Приморья стали жертвами пожаров во время новогодних праздников

В ГУ МЧС России по Приморскому краю оценили последствия пожаров за первую неделю 2023 года.
По данным ведомства, в регионе за время новогодних каникул с первого по восьмое января 2023 года было зафиксировано 152 пожара, 92 из которых произошли в жилом секторе. В результате погибли пять человек, еще двое жителей пострадали, сообщает ИА PrimaMedia.
Сотрудникам ведомства удалось спасти жизни 44 человек, которым угрожала огненная стихия. Отмечается, что главными причинами возгораний по-прежнему остаются неправильная эксплуатация электроприборов и печного отопления, а также неосторожное обращение с источниками огня.