Пять жителей Приморья стали жертвами пожаров во время новогодних праздников

По данным ведомства, в регионе за время новогодних каникул с первого по восьмое января 2023 года было зафиксировано 152 пожара, 92 из которых произошли в жилом секторе. В результате погибли пять человек, еще двое жителей пострадали, сообщает ИА PrimaMedia.