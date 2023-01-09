Один потерял палец, другому — собрали руку: как в Петербурге отметили Новый год любители петард

Двое жителей Северной столицы поступили в больницу травмами, полученными во время запусков пиротехники на новогодние праздники. Об этом в понедельник рассказал руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Игорь Беленький.
По данным издания, у обоих петербуржцев петарды взорвались прямо в руках. Их доставили в медучреждение с тяжелыми травмами кистей. Одному врачи смогли спасти руку, а второму потребовалась ампутация пальца. Другие подробности не приводятся.