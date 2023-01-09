Кравцов доложил президенту России о разработке программы образования в новых регионах

Минпросвещения России готовит комплексную программу развития образования в новых регионах вместе с руководителями субъектов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Кравцов заверил главу государства, что комплексная программа развития системы образования призвана довести отрасль до российских стандартов. Отдельное внимание глава Минпросвещения России пообещал уделить развитию спортивной инфраструктуры.
Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись 23-27 сентября. Большинство жителей высказались за такое решение. Уже 30 декабря Владимир Путин подписал договоры о принятии регионов в состав России.