Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Кравцов доложил президенту России о разработке программы образования в новых регионах

Общество
Кравцов доложил президенту России о разработке программы образования в новых регионах

Минпросвещения России готовит комплексную программу развития образования в новых регионах вместе с руководителями субъектов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Кравцов заверил главу государства, что комплексная программа развития системы образования призвана довести отрасль до российских стандартов. Отдельное внимание глава Минпросвещения России пообещал уделить развитию спортивной инфраструктуры.

Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись 23-27 сентября. Большинство жителей высказались за такое решение. Уже 30 декабря Владимир Путин подписал договоры о принятии регионов в состав России.
владимир путин сергей кравцов минпросвещения россии
Военкоры ФАН
Лучшие в аду